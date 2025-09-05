Yunanistan’ın Göçmen Kararı Tartışmalı!

YUNANİSTAN’DA KAÇAK GÖÇE KARŞI SERT ÖNLEMLER

Yunanistan, kaçak göçle mücadelede katı önlemler almakta kararlı. Avrupa Birliği’nin uygulamalarına, direktiflerine ve kararlarına aykırı olarak Yunan Parlamentosu, Başbakan Miçotakis liderliğindeki muhafazakar hükümetin oylarıyla, Göçmenlik Bakanı Thanos Plevris’in sunduğu yasa tasarısını onayladı. Yenilenen kurallara göre, ülkeye kaçak yollardan giren herkes hapse atılacak. Ayrıca, göçün başlamasından bu yana ya da daha önceden Yunanistan’a gelen kaçak bireylere artık yasal statü verilmeyecek. Daha önce ülke içerisinde 7 yıl ikamet eden ve çalışanların oturma izni alma hakkı da sona erdi.

YENİ YASAL DÜZENLEMELER

Yeni yasanın getirdiği düzenlemeler arasında, “Başvuruları temyizde reddedilen sığınmacılara beş yıl hapis cezası verilmesi“ maddesi de bulunuyor. Aşırı sağcı bir politikacı olan Thanos Plevris, Miçotakis’in partisine katılarak bakanlık görevini üstlendi ve uygulamalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Plevris, zevkle yeni kuralları anlattı ve “Kaçakların başvurusu reddedilirse, elektronik bileklik kullanılacak. Kaçaklar gidene kadar gözetim altında tutulacak. Geri dönmeyenlere, tahliyesiz beş yıl hapis cezası verilecek. Geri dönenler hapse girmeyecek” şeklinde açıklamalarda bulundu.