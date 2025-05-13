Yunanistan’ın Popüler Haber Portalı “in.gr” Başarılı Politikalar Değerlendirdi

YUNAN HABER PORTALINDA TÜRKİYE’NİN POLİTİKALARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Yunanistan’ın popüler haber sitelerinden in.gr, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin iç ve dış siyasette izlediği politikaların başarılı olduğunu değerlendirdi. “Erdoğan’ın savaşları” başlıklı makalede, “Erdoğan nasıl hem içerde hem de dışarıda güç kazanıyor” ifadesiyle Türkiye’nin son dönemde attığı adımlar incelendi. Haberde, terör örgütü PKK’nın Türk hükümetlerinin tarihsel olarak karşılaştığı bir problem olduğu belirtildi ve “(PKK’nın) feshi onlarca yıl büyük bir bahisti, şimdi ise Türk Cumhurbaşkanı’nı önemli ölçüde güçlendiriyor” denildi.

TÜRKİYE’NİN DİPLOMATİK STRATEJİLERİ

PKK’nın feshine ilişkin detaylara yer verilen haberde, “Öte yandan, Erdoğan Türkiye’yi diplomatik müdahale gücü olan ve jeopolitik satranç tahtasında rol sahibi bir ülke olarak konumlandırmaya çalışıyor ve bunu büyük ölçüde de başarıyor” vurgusu yapıldı. Bu durumun Ukrayna’dan Ortadoğu’ya kadar geniş bir coğrafyada geçerli olduğuna değinilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ve Ukrayna arasındaki dengeleri koruyarak, iki ülke arasındaki müzakerelere de ev sahipliği yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

Türkiye’nin Suriye’deki yeni rejim ile avantajlı bir ilişkiye sahip olduğuna da dikkat çekildi ve “Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından da değerli bir müttefik olarak nitelendirildi” ifadesi kullanıldı. Türkiye’nin uluslararası alandaki başka başarıları arasında ise Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Türkiye’ye yapacağı bir ziyareti kabul etmeye istekli olduğu bildirildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İtalyan savunma sanayisindeki Türk yatırımlarıyla Avrupa Birliği’nin savunma politikası konusunda rol oynama girişiminde bulunduğu belirtildi. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk-Yunan ilişkilerinde de tansiyonu düşük tutmayı başardığı kaydedildi.