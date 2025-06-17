Yunanistan, İran’ı endişe duyuyor

ISRAEL-İRAN ÇATIŞMASININ YUNANİSTAN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İsrail ve İran arasındaki savaş 5. gününde devam ederken, Yunan basınında Atina’nın bu çatışmaya yaklaşımı değerlendiriliyor. Kathimerini gazetesinin İngilizce sürümünde yer alan yazıda, “Atina İran-İsrail çatışmasına Ankara objektifinden bakıyor” vurgusu yapılıyor. Yazıda, “Yunanistan’ın en çok endişelendirenin, zayıflamış bir İran’ın Türkiye’yi güçlendirmesi olduğu” şeklinde yorumlanıyor.

YUNAN HÜKÜMETİ ÇATIŞMADAN ENDİŞELİ

NTV’de yayımlanan haberde, Vassilis Nedos’un Kathimerini için yazdığı kısa değerlendirmede, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in hükümetine dikkat çekiliyor. Nedos, “Yunan hükümet yetkilileri ve diplomatlar, İran ve İsrail arasındaki çatışmanın tırmanmasını birden fazla cephede endişe verici buluyor” diyor. Yazıda, “Derinleşen kutuplaşmanın Yunanistan’ın Ortadoğu’daki çatışmalarda dürüst bir aracı rolünü oynama çabalarına engel teşkil ettiği” ifadesi yer alıyor.

YUNANİSTAN’IN ARACILIK ROLÜ VE SORUNLAR

Yunanistan’ın, aracı olarak kalmayı dilediği ifade edilirken, İsrail ile olan ilişkilerine de “çok büyük değer verdiği” belirtiliyor. Bu iki amacın bir arada yürütülmesinin, İsrail’i terk etmiş gibi görünmeden, Birleşmiş Milletler’de (BM) ince bir ip üzerinde müzakere etmeyi gerektirdiği dikkat çekiliyor. Atina’nın Gazze’ye insani yardımların yeniden başlamasına izin vermek amacıyla ateşkes lehine oy vermesi buna örnek olarak gösteriliyor.

İRAN’IN ZAYIFLAMASI VE TÜRKİYE TEHDİDİ

Yazıda, Yunanistan için en fazla endişe kaynağının, zayıflamış bir İran’ın Türkiye’yi güçlendirme potansiyeli olduğu ifade ediliyor. Ancak birçok Arap ülkesinin İran’ın zayıflatılmasını istemesinin Yunanistan’ı rahatlattığı da vurgulanıyor.