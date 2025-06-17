Yunanistan, İran-İsrail İlişkilerini Değerlendiriyor

ATİNA’NIN SAVAŞA YAKLAŞIMI

İsrail ve İran arasındaki çatışma 5. gününe ulaşırken, Yunanistan basınında Atina’nın bu duruma yaklaşımı değerlendiriliyor. Kathimerini gazetesinin İngilizce sürümünde “Atina İran-İsrail çatışmasına Ankara objektifinden bakıyor” başlıklı yazıda, “Yunanistan’ın en çok endişelendirenin, zayıflamış bir İran’ın Türkiye’yi güçlendirmesi olduğu” yorumları dikkat çekiyor. NTV’de aktarılan habere göre, Vassilis Nedos, Kathimerini için yazdığı kısa değerlendirmede Başbakan Kiryakos Miçotakis’in hükümetine atıfta bulunarak “Yunan hükümet yetkilileri ve diplomatlar, İran ve İsrail arasındaki çatışmanın tırmanmasını birden fazla cephede endişe verici buluyor” diyor.

MÜZAKERE ZORLUĞU

Yazıda, “derinleşen kutuplaşmanın Yunanistan’ın Ortadoğu’daki çatışmalarda dürüst bir aracı rolünü oynama çabalarına engel teşkil ettiği” vurgulanıyor. “Yunanistan, böyle bir aracı olarak kalmayı dilerken İsrail ile hiç olmadığı kadar yakın olan ilişkisine de çok büyük değer veriyor” ifadesi yer alıyor. İki amacı uzlaştırmanın, İsrail’i terketmiş gibi görünmeden, çoğunluğu izleyerek Birleşmiş Milletler’de (BM) ince bir ip üzerinde müzakere etmeyi gerektirdiğine dikkat çekiliyor. Atina’nın Gazze’ye insani yardımların yeniden başlamasına izin vermek amacıyla ateşkes lehine oy vermesi buna bir örnek gösteriliyor.

İRAN VE TÜRKİYE ENDİŞESİ

Son olarak, yazıda “Yunanistan’ı en çok endişelendiren şey, zayıflamış bir İran’ın nominal bir müttefiki ve gerçekte egemenliğine yönelik algılanan en büyük tehdit olan Türkiye’yi güçlendirecek olması” deniliyor. Ancak “pek çok Arap ülkesinin İran’ın küçük düşürülmesini istemesi onu rahatlatıyor” ifadesiyle durum daha da karmaşık bir hale getiriliyor.