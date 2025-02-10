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Yunanistan, İtalya’ya Resmi Protesto Hazırlığında

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TÜRKİYE-AVRUPA FÜZE KONSORSİYUMU MÜZAKERELERİ

Türkiye ile Avrupa füze konsorsiyumu MBDA arasında devam eden müzakereler, Atina’nın gündeminden uzun süredir düşmüyor. Yunanistan, Türkiye’ye METEOR füzeleri satışı hakkında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapılan bir görüşmenin ardından, havacılık sektöründe önemli bir konumda olan Piaggio Aerospace’in Türk savunma sanayisi şirketi Baykar’a devredilmesini İtalya nezdinde protesto etmeye hazırlanıyor.

YUNANİSTAN’IN RAHATSIZLIĞI

Hürriyet Yunanistan Temsilcisi Yorgo Kırbaki’nin paylaştığı bilgiye göre, Atina yönetimi, Piaggio Aerospace’in Baykar’a satışı konusunda son derece rahatsız. Bu durum, Yunanistan’ın savunma stratejisi açısından oldukça önemli bir konu haline geliyor.

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