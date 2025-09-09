Haberler

Yunanistan, Litvanya’yı Yendi, Türkiye Rakibi

YUNANISTAN YARI FİNALE YÜKSELİYOR

Yunanistan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Litvanya’yı 87-76’lık skorla mağlup ederek yarı finalde Türkiye’nin rakibi oldu. Karşılaşma Arena Riga’da gerçekleşti. Maçta hakem olarak görev yapan isimler Matthew Leigh Kallio, Antonio Conde ve Martin Vulic oldu.

LİTVANYA’NIN PERFORMANSI

Litvanya takımında Marek Blazevic 4, Margiris Normantas 5, Arnas Velicka 12, Gytis Radzevicius 10, Tadas Sedekerskis 3, Azuolas Tubelis 1, Laurynas Birutis, Jonas Valanciunas 24, Rokas Giedraitis 7, Ignas Sargiunas 4 ve Deividas Sirvydis 6 sayı ile oynadı. Başantrenör Rimas Kurtinaitis tarafından yönetilen Litvanya, maçı kazanmak için mücadele etti ancak Yunanistan karşısında başarılı olamadı.

YUNANİSTAN’DA STAR OYUNCULAR

Yunanistan takımında ise Tyler Dorsey 6, Giannoulis Larentzakis, Vasileios Topiopoulos 17, Kostas Sloukas 11, Panagiotis Kalaitzakis 2, Kostas Papanikolaou 8, Dimitrios Katsivelis, Alexandros Samodurov 5, Giannis Antetokounmpo 29, Kostas Antetokounmpo 4 ve Thanasis Antetokounmpo ile Kostantinos Mitoglou 5 sayı topladı. Başantrenör Vasileios Spanoulis yönetimindeki Yunanistan, maçın ilk üç periyodunu önde tamamlayarak galibiyete uzandı.

1. Periyot: 24-19 (Yunanistan lehine)
Devre: 44-38 (Yunanistan lehine)
3. Periyot: 64-52 (Yunanistan lehine)

