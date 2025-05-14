Yunanistan Mülteci Koordinatörleri Tepkili. Eğitim Hakkı İhlal Edilemez!

YUNANİSTAN’DA MÜLTECİ AİLELERİN TAHLİYESİNE TEPKİ

Yunanistan Eğitimde Mülteci Koordinatörleri Platformu, Göç ve İltica Bakanlığının bazı mülteci aileleri devlete ait merkezlerden tahliye etme kararına karşı çıktı. Platform tarafında yayımlanan açıklamada, bakanlığın aldığı kararın, ikinci derece başvuruları reddedilen mülteci aileler ile iltica hakkı tanınan kişilerin, Yunanistan’daki barınma merkezlerinden kısa süre içerisinde çıkarılmasını öngördüğü ifade edildi. Bu durumun, yüzlerce mülteci öğrencinin tekrar yerinden edilmesi sonucunu doğurduğuna dikkat çekildi.

ÇOCUKLAR İÇİN OKULUN ANLAMI

Açıklamada yer alan ifadede, “Bu çocuklar savaş, yoksulluk ve dışlanma içinde hayata tutunmaya çalışıyor. Okul, onlar için yalnızca eğitim değil; aynı zamanda çocukluklarına yeniden kavuşma anlamı taşıyor.” denildi. Barınma merkezlerinde hala boş yerler bulunduğu vurgulanırken, tahliyelerin alternatif sunulmadan gerçekleştirilmesinin kabul edilemez olduğu dile getirildi.

ENTEGRASYON POLİTİKALARI GİDEREK ÖNEM KAZANIYOR

Bildiride, devletin entegrasyon politikalarının güçlendirilmesi gerektiği, şehir merkezlerinde insan onuruna uygun barınma olanakları sağlanması ve mültecilerin sağlık ile eğitim hizmetlerine erişimlerinin güvence altına alınması gerektiği belirtildi.