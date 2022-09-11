Yunanistan, Ro-Ro gemisine taciz ateşi açtı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan’ın Bozcaada açıklarında Ro-Ro gemisine taciz ateşi açtığını duyurdu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında uluslararası sularda seyreden Komoros bayraklı “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığını duyurdu.

Açıklamayı Sahil Güvenlik Komutanlığı yaptı.

Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri), bugün saat 13.27’de Bozcaada’nın 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyreden Komoros bayraklı “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığını ihbar etti.

Bölgeye intikal eden 2 sahil güvenlik botunun Yunan unsurlarca tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etti.

Uluslararası hukuk kurallarının hiçe sayıldığı olay sırasında, gemide bulunan 18 personelde (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Halihazırda gemiye 2 sahil güvenlik botu tarafından refakat ediliyor. Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği olay ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı: Yunanistan unsurları, Bozcaada açıklarındaki Ro-Ro gemisine taciz ateşi açtı

“Olayın derhal araştırılması ve izahat verilmesi talep edilmiştir”

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; uluslararası hukuka tamamen aykırı bu olay hakkında Yunanistan nezdinde Ankara ve Atina’da derhal girişimde bulunularak olay protesto edildi.

Olayın vahametine dikkat çekilerek, olayın derhal araştırılması ve izahat verilmesi talep edildi.