Yunanistan, Savunmaya 2036’ya Kadar Yatırım Yapacak

YUNANİSTAN SAVUNMA YATIRIMINA ODakLANIYOR

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, ülkenin savunma alanında 2036 yılına kadar 25 milyar Euro yatırım yapma planını açıkladı. Miçotakis, parlamentoda yaptığı konuşmada, uzun vadeli savunma yatırımının önemine değinerek, bu programın “silahlı kuvvetler tarihindeki en köklü dönüşüm” olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Başbakan, söz konusu planın gelişmiş savunma teknolojilerinin entegrasyonu ile Yunan savunma sanayisinin tüm programlara aktif katılımını içerdiğini ifade etti.

DEĞİŞİM VE TEKNOLOJİ VURGUSU

Miçotakis, “Savunma yatırımlarımız, egemenliğimize ve onurumuzun korunmasına yaptığımız yatırımlardır” diyerek, dünya genelinde gerçekleşen hızlı değişimlere dikkat çekti. Ukrayna’daki gelişmelerle Orta Doğu’daki durumlar arasında çarpıcı değişimler yaşandığını belirten Başbakan, günümüzde alışık olunan savaştan farklı zorluklarla karşı karşıya olduklarını vurguladı. Gelecekteki askeri planlamalarda gezici mühimmatlar, insansız hava araçları ve yapay zeka gibi teknolojilere odaklanılması gerektiğine inandığını aktaran Miçotakis, bu teknolojilerin silahlı kuvvetler projesine entegre edilmesinin zaruri olduğunu dile getirdi.

Savunma Sanayinin ÖNEMİ

Başbakan Miçotakis, Yunan savunma sanayisinin gelecekteki tüm programlarda kritik bir rol üstleneceğini belirtti. Ayrıca, güvenliğin ilerlemenin temel bir unsuru olduğunu ifade eden Miçotakis, “Savunma yatırımlarımız, egemenliğimize ve onurumuzun korunmasına yaptığımız yatırımlardır” şeklinde düşüncelerini yineledi.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İLERLEMELER

Miçotakis, hükümetinin 2019 yılında iktidara gelmesinden bu yana kaydedilen ilerlemeleri değerlendirerek, “Yatırımların azalması nedeniyle Temmuz 2019’da silahlı kuvvetlerde oldukça sorunlu bir durum devraldık. Hızlı hareket etmek zorundaydık ve bunu yaptık. Bugünkü durum, devraldığımız durumla kıyaslanamayacak halde” ifadelerini kullandı. Bu süreçte Fransa ile 24 Rafale savaş uçağı ve 3 Belharra sınıfı fırkateyninin alımını içeren askeri iş birliği anlaşmaları yapıldığını hatırlattı.