Dünya

Yunanistan Sel Felaketi: Okullar Tatil Edildi

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YAĞIŞIN ZARARLARI

Yunanistan’ın Kiklad Adaları’nda etkili olan yoğun yağışlar, sele yol açıyor. Paros, Mikonos ve Siros adalarında meydana gelen yoğun yağış nedeniyle hasar oluştuğu bildiriliyor. Paros’ta birçok aracın suya gömüldüğü ve önemli hasarların meydana geldiği ifade ediliyor.

EĞİTİM ETKİLENİYOR

Şiddetli yağışlar, Paros, Mikonos, Rodos ve Sömbeki adalarındaki okullarda yarın eğitime ara verileceği bilgisini de beraberinde getiriyor. Bu durum, yağışların yol açtığı sorunların ciddiyetini ortaya koyuyor.

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