Yunanistan Sert Göçmen Yasalarını Onayladı

YUNANİSTAN KAÇAK GÖÇE KARŞI SERTLEŞİYOR

Yunanistan, kaçak göçle ilgili önlemlerini sıkılaştırıyor. AB’nin uygulamalarına, direktiflerine ve kararlarına aykırı olarak, Yunan Parlamentosu, Başbakan Miçotakis’in liderliğindeki muhafazakar hükümetin oylarıyla Göçmenlik Bakanı Thanos Plevris’in önerdiği yasa tasarısını kabul etti. Bu yasa ile Yunanistan’a kaçak yollarla giren her birey hapse atılacak. Ülkeye göçün başlamasından bu yana veya daha önce burada bulunan ve kaçak yaşayan bireylere yasal statü verilmesi sona erdi. Böylece daha önce yedi yıl boyunca ülkede yaşayan ve çalışanlar oturma izni alabiliyordu; bu uygulama artık yürürlükten kaldırıldı.

YENİ UYGULAMALARDAN MEMNUNİYET DUYULUYOR

Yeni yasada, “Başvuruları temyizde reddedilen sığınmacılara beş yıl hapis cezası verilmesi” hükmü de bulunuyor. Aşırı sağcı politikacı olarak bilinen ve Miçotakis’in partisinde bakanlık yapan Thanos Plevris, yeni uygulamalarından duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Hem büyük bir zevkle yeni kuralları açıkladığını belirten Plevris, “Kaçakların başvurusu reddedilirse, elektronik bileklik kullanılacak. Kaçaklar gözetim altında tutulacaklar. Geri dönmeyenler için, tahliye olmaksızın beş yıl hapis cezası verilecek. Geri dönenler ise hapse girmeyecek” ifadelerini kullandı.