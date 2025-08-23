Haberler

Yunanistan Süper Ligi’ne Olympiakos Galibiyeti

MAÇIN DETAYLARI

Yunanistan Süper Ligi’nin açılışında Olympiakos, Asteras ile karşılaştı. Olympiakos’un ev sahipliğinde gerçekleşen mücadelede, ev sahibi ekip 2-0’lık sonuçla galip geldi. Maçta galibiyet gollerini, 90+3’te uzun bir sakatlık dönemi sonrası sahalara dönen Yusuf Yazıcı, ardından 90+7’de Youssef El Kaabi kaydetti. Bu galibiyetle birlikte Olympiakos, sezon başlangıcına 3 puanla adım attı.

GELECEK MAÇLAR

Bu sonuçla Asteras, ligdeki ilk karşılaşmasında puan elde edemedi. Olympiakos, gelecek hafta ligde Volos ile karşılaşacakken, Asteras ise AEK deplasmanına gidecek. Her iki takımın da hedefleri doğrultusunda bu maçlar büyük önem taşıyor.

ÖNEMLİ

Yemen’de Sel Felaketi 7 Ölü Verdi

Yemen'in Şebve, Hadramevt, Lahic ve Hacce illerinde yaşanan sel felaketinde can kaybı 7'ye ulaştı; ölenler arasında 5 çocuk bulunuyor.
Bodrum FK, Galibiyeti Taraftarına Armağan Etti

Bodrum FK'nın Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Sakaryaspor karşısında elde ettikleri 3-1'lik galibiyeti taraftarlarına adadıklarını ve takımın başarıya ulaşacağına inandığını söyledi.

