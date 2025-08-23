Yunanistan Süper Ligi’ne Olympiakos Galibiyeti

MAÇIN DETAYLARI

Yunanistan Süper Ligi’nin açılışında Olympiakos, Asteras ile karşılaştı. Olympiakos’un ev sahipliğinde gerçekleşen mücadelede, ev sahibi ekip 2-0’lık sonuçla galip geldi. Maçta galibiyet gollerini, 90+3’te uzun bir sakatlık dönemi sonrası sahalara dönen Yusuf Yazıcı, ardından 90+7’de Youssef El Kaabi kaydetti. Bu galibiyetle birlikte Olympiakos, sezon başlangıcına 3 puanla adım attı.

GELECEK MAÇLAR

Bu sonuçla Asteras, ligdeki ilk karşılaşmasında puan elde edemedi. Olympiakos, gelecek hafta ligde Volos ile karşılaşacakken, Asteras ise AEK deplasmanına gidecek. Her iki takımın da hedefleri doğrultusunda bu maçlar büyük önem taşıyor.