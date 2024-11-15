“Yunanistan, Türk Turistlere Kapıda Vize Süresini Uzatacak mı?”

KAPIDA VİZE KOLAYLIĞINA YOĞUN İLGİ

Son aylarda Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleşen anlaşma çerçevesinde Türk vatandaşları için sunulan kapıda vize imkanı, büyük ilgi gördü. Yaz aylarında Yunan adalarına seyahat eden Türk turistler, bu uygulama sayesinde vize süreçleriyle zaman kaybetmeden tatil yapma fırsatını elde etti. Ancak, bu uygulama kasım ayında sona erdi. “Peki kapıda vize süresi uzatılacak mı?” Kapıda vize süresi hakkında son durum nedir? İşte detaylar…

TÜRK VE YUNAN TURİSTLERİN HAYAL KIRIKLIĞI

Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan anlaşma ile Türk vatandaşlarına sağlanan kapıda vize kolaylığı, yaz aylarında Yunan adalarına giden Türk turistler için büyük bir avantaj sağladı. Ancak kasım ayında sona eren bu uygulama, hem Türk hem de Yunan turistler için hayal kırıklığı oluşturdu. Yunanistan yetkilileri, Türk turistlerin gösterdiği yoğun ilgiden memnun kaldı ve kapıda vize uygulamasını daha uzun bir süre devam ettirmek için girişimlerde bulundu. Türk turistlerin Yunan adalarına olan yoğun ilgisinin sürmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Türkiye’nin yetkilileri, Yunanistan’ın bu talebine olumlu yaklaştığı ve konu ile ilgili olarak çalışmaların başlatıldığı belirtiliyor. İki ülke arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde kapıda vize uygulamasının nasıl daha uzun süre devam ettirilebileceği ve hangi koşulların sağlanacağı konuları masaya yatırılacak. Hem Türk hem de Yunan turistler, kapıda vize uygulamasının yeniden başlamasıyla ilgili büyük bir heyecanla bekliyor. Özellikle yaz döneminde Yunan adalarına tatil planlayan Türk vatandaşları, bu uygulama devam ederse seyahatlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek.

ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Yunanistan’ın kapıda vize uygulamasını uzatma isteği, hem Türkiye hem de Yunanistan turizmi açısından büyük bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu durum, ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ve ekonomik işbirliğinin artmasına yardımcı olabilecek bir potansiyele sahip. Ancak uygulamanın detayları ve ne zaman hayata geçirileceği hakkında henüz kesin bir bilgi mevcut değil. Kapıda vize, belirli ülkelerin vatandaşlarının seyahat ettikleri ülkenin sınır kapısında vize işlemlerini tamamlayarak ülkeye giriş yapmalarını sağlayan bir uygulama. Yani, önceden konsolosluğa gitmek yerine, doğrudan havalimanı veya kara sınır kapısındaki yetkililere başvurarak vize alabiliyorlar.