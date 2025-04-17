Yunanistan, Türkiye ile tartışma başlattı

YUNANİSTAN’IN DENİZ PLANLAMASI ÜZERİNE TARTIŞMA

Yunanistan, Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uygun olarak “mekansal deniz planlamasını” hayata geçirdi. Bu yeni haritaların, Türkiye’nin kabul etmediği Ege ve Doğu Akdeniz’de oluşturulması, Ankara-Atina ilişkilerinde yeni bir gerginlik yarattı. Türkiye, Yunanistan’ın haritalarına yönelik eleştirilerini dile getirirken, kendi mekansal deniz planlamasını tamamlayarak Birleşmiş Milletler’e sunmayı planladığını açıkladı.

DENİZ PLANLAMASI VE ARTAN GERGİNLİKLER

Taraflar arasındaki sertleşen retorik, artan silahlanma, Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki deniz altı kablo projesi ve Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından gerçekleştirilecek üst düzey işbirliği konsey toplantısının ertelenmesi gibi birçok gelişme, Türk-Yunan normalleşme sürecinin gelecek aşamaları hakkında soru işaretleri doğurdu. Her iki taraftan temkinli açıklamalar gelmesine rağmen, mevcut gerilim unsurları dikkat çekiyor. Dışişleri Bakanlığı, 16 Nisan’da yaptığı açıklamada, Yunanistan ile sorunların “uluslararası hukuk” çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurguladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, aynı gün “Bizim eğilimimiz Yunan-Türk diyaloğunun devam etmesi. Hiçbir komşu ülkeyle düşmanca ilişkiler istemiyoruz” dedi.

MEKANAL DENİZ PLANLAMASI YÖNERGESİ

Yunanistan’ın ve Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı “mekansal deniz planlaması” anlaşmazlığı, AB Komisyonu’nun 2014’te onayladığı bir yönergeye dayanıyor. Bu yönerge, sürdürülebilir deniz ekonomisinin büyümesi için 22 üye devlete ulusal plan geliştirme zorunluluğu getiriyor. Yunanistan, 2021 yılına kadar hazırlaması gereken bu planı, AB Komisyonu’nun baskısına rağmen geciktirerek 16 Nisan’da onayladı. Yunanistan, uluslararası hukuk açısından bağlayıcılığı olmasa da oluşturduğu haritalarla Ege Denizi’ndeki iddialarını belgeliyor.

TÜRKİYE’NİN RESMİ TEPKİSİ VE YUNANİSTAN’IN SUÇLAMALARI

Türkiye, Yunanistan’ın Mekansal Deniz Planlaması’nda belirttiği bazı alanların Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını ihlal ettiğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılan açıklamada, “Yunanistan’ın tek yanlı tasarruflarının ve iddialarının ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağını bir kez daha vurguluyoruz.” denildi. Türkiye, ayrıca Yunanistan’ı Ege ve Doğu Akdeniz’in tümünü kontrol etmeye çalışmakla suçluyor. Yunanistan ise Türkiye’yi Ege’deki Yunan adalarının egemenliğini tanımamakla itham ediyor.

DENİZ ALTI KABLO PROJESİ VE SİLAHLANMA TARTIŞMALARI

Son dönemde, Yunanistan ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Akdeniz’in altından geçireceği deniz altı kablo projesi de sorunlar yaratıyor. Türkiye, bu projenin kendi deniz yetkilendirme alanından geçtiğini ve izinsiz yapılamayacağını öne sürüyor. Ayrıca, silahlanma da gerilim alanlarından biri haline geldi. Yunanistan, Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki ilerlemesini tehdit olarak algılıyor ve kendi savunma sanayisini güçlendirmek için çeşitli anlaşmalar yapıyor. Yunan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı, Türkiye’nin bir tehdit oluşturduğunu ve Türk ordusuna karşı hazırlıklı olduklarını belirtiyor.

TOPLANTILARIN ERTELENMESİ VE GELECEK İLİŞKİLER

Türkiye ile Yunanistan arasında bu ay yapılması öngörülen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konsey toplantısı, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra ertelendi. Bu toplantı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki normalleşme sürecinin en önemli mekanizması. Taraflar, daha önceki toplantılarda birçok alanda somut işbirliği anlaşmaları yapmıştı. Mevcut gerilimlere rağmen, her iki ülkenin de yeni bir çatışma sürecine girmek istemediği açıklamalarına yansıyor.