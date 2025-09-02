Yunanistan, Türkiye’nin Güçlü Savunma Sanayisiyle Zorlanıyor

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ YUNANİSTAN İÇİN ZORLUKLAR YARATIYOR

Yunan Kathimerini gazetesi, Türkiye’nin hızla gelişen savunma sanayisinin Yunanistan için askeri ve diplomatik alanlarda artan zorluklar yarattığını vurgulayan bir haber yayımladı. Haberde, Atina’nın ihmal edilen savunma sektörünü canlandırma çabalarının etkisiz kaldığına dikkat çekildi. “Türkiye’nin zinde ve kendi kendine yeten savunma sanayisi, Ankara’yı silah ithalatına bağımlı olmaktan kurtardı ve bir çatışma halinde NATO müttefiklerinin uygulayabileceği muhtemel bir silah ambargosuna karşı dirençli hale getirdi. Diğer yandan Yunanistan, cephane konusunda dahi kendine yetmekten uzak ve savunmasız durumda” ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE’NİN AVRUPA İLE İLİŞKİLERİ BÜYÜYOR

Atina için daha büyük bir endişe kaynağı olan Türkiye’nin savunma sanayi kapasitesini Avrupalı güçlerle ilişkilerini güçlendirmek amacıyla kullanması olduğu vurgulandı. “İspanya ve İtalya, çoktan Ankara ile kapsamlı savunma ortaklıklarını sürdürüyor ve diğer Avrupa ülkelerinin de bu yolu izlemesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın yönettiği Baykar tarafından geliştirilen insansız hava araçları dahil olmak üzere Türk savunma ürünleri, küresel jeopolitik türbülans sırasında Avrupalı partnerler için cazip alternatifler sunuyor. Yunan diplomatlar, Brüksel ve diğer büyük Avrupa başkentlerinde bu zorluklarla defalarca yüz yüze gelmiş durumda” denildi.

YUNANİSTAN’IN SAVUNMA SEKTÖRÜYLE İLGİLİ ZORLUKLAR

Öte yandan, Yunanistan’ın savunma sanayisinin kemer sıkma yılları boyunca bazı istisnalar dışında ciddi bir düşüş yaşadığı belirtildi. “Son dönemde yapılan yatırımlar gelişmiş savaş uçakları, fırkateynler ve İsrail silah sistemleriyle caydırıcılığı artırsa da bunlar, yerli üretimi canlandırmada pek etkili olmadı” ifadesi dikkat çekti. Bazı umut verici adımlara rağmen, Yunanistan’ın Türkiye’nin gerisinde kaldığı kaydedildi ve “Türk savunma sanayii, bugün hem bir diplomasi aracı hem de Avrupa savunma şirketleri için rekabetçi bir ortak konumda. Atina için yerli kabiliyetleri yeniden inşa etmek, bölgesel gerilimlerin sürdüğü bir ortamda acil bir öncelik olmaya devam ediyor” denildi.