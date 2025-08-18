Yunanistan, Türkiye’nin İspanya ve İtalya İlişkilerini İnceledi

YUNANİSTAN’IN ENDİŞELERİ

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Türkiye’nin son dönemde İspanya ve İtalya ile savunma ve diplomasi alanlarında geliştirdiği ilişkileri detaylı bir şekilde incelemeye aldı. Haberde, Avrupa Birliği (AB) ile yaşanan birçok anlaşmazlığa rağmen, Ankara’nın kıtanın güneyindeki iki önemli ülkeyle iş birliğini derinleştirmesinin Atina açısından kaygı verici olduğu ifade ediliyor.

TÜRKİYE-İSPANYA İLİŞKİLERİ

Kathimerini, Türkiye ile İspanya arasındaki uzun süreli yakın ilişkiye özel bir vurgu yaparak, iki ülkenin ortak geliştirdiği 300 metrelik MİLGEM benzeri savaş gemisi projesini gündeme getiriyor. Ayrıca, Türk Deniz Kuvvetleri’nin envanterindeki ilk havuzlu çıkarma gemisi olan TCG Anadolu’nun, İspanyol Juan Carlos I gemisinin temel alınarak inşa edildiğine dikkat çekiyor. Haberde, İspanya’nın Türkiye’ye olan desteğinin yalnızca gemi projeleriyle sınırlı kalmadığı da belirtiliyor. Madrid’in Eurofighter savaş uçaklarının teslimatında kendi programını ertelemesi, Ankara’nın 40 adet savaş uçağını daha erken temin etmesine olanak sağlıyor.

TÜRKİYE-İTALYA İLİŞKİLERİ

Haberin bir diğer ilgi çekici bölümünde, Türkiye’nin İtalya ile olan ilişkileri ele alınıyor. Haziran ayında Türk savunma sanayi firması Baykar’ın, İtalyan Piaggio Aerospace şirketini satın aldığına dikkat çekilirken, Baykar ile İtalyan savunma şirketi Leonardo arasında başlatılan iş birliği süreci de önemli gelişmeler arasında gösteriliyor. Bu iş birliğinin uydu, helikopter ve füze sistemleri gibi çeşitli alanları kapsadığı aktarılıyor.

DİPLOMATİK YAKLAŞIMLAR

Kathimerini, Türkiye’nin İspanya ve İtalya ile kurduğu iş birliğinin savunma sanayi ile sınırlı kalmadığını da vurguluyor. Ankara’nın Roma ile Libya politikasında yakın temas halinde olduğuna, Madrid’in ise Orta Doğu politikasında Türkiye ile benzer bir çizgide hareket ettiğine işaret ediliyor.