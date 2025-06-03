Yunanistan Ve Arnavutluk Görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Arnavutluk Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile Yunanistan’ın Atina şehrinde bir araya geldi. İkili görüşme, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleşti. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, iki bakan önemli açıklamalarda bulundu.

AB ÜYELİĞİ ÖNCELİĞİ

Hasani, Yerapetritis ile yaptığı görüşmede, Arnavutluk’un Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik perspektifinin masada olduğunu ifade etti ve “AB üyeliği Arnavutluk’un önceliği” dedi. Yerapetritis ise dünyada yaşanan hızlı olumsuz değişimlerin önemine değinerek, çoğu kez çok taraflı diplomatik çabaların bile mevcut gelişmelere karşı etkisiz kaldığını vurguladı. Bu bağlamda, komşular arasında bölgesel işbirliğinin artırılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

TİCARET VE İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI

Yerapetritis, iki ülke arasında gerçekleştirdikleri ikili görüşmede ticaret, ekonomi, yabancı yatırımlar, eğitim, kültür ve çevre gibi konularda işbirliği olanaklarını ele aldıklarını belirtti. İlişkilerin daha sağlıklı bir zeminde ilerlemesi gerektiğini ortaya koyan Yerapetritis, ülkeler arasındaki sorunların ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.