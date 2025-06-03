Yunanistan Ve İspanya Dışişleri Bakanları Görüştü

YUNANİSTAN VE İSPANYA DIŞİŞLERİ BAKANLARI GÖRÜŞTÜ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares ile Atina’da bir araya geldi. İkili görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında, iki ülkenin çevre, kültür, eğitim, turizm ve ticaret alanlarında işbirliği yaptığı belirtildi. Ancak, Albares ortak bir sorunlarının da bulunduğunu ifade etti.

DÜZENSİZ GÖÇ SORUNU VE İNSANİ YARDIM VURGUSU

Albares, Yunanistan ve İspanya’nın düzensiz göç sorunu ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. İspanya’nın insan haklarının gözetildiği yasal ve insani bir göçten yana olduğunu dile getirdi. Ayrıca, İspanya’nın Ukrayna’daki barış inisiyatiflerini desteklediğini ve Gazze’de bir an önce ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı. Gazze halkına insani yardım ulaştırılmasının önemine de işaret etti.

AVRUPA’NIN GÜÇLENMESİNE İHTİYAÇ VAR

Yerapetritis, günümüzde hiç olmadığı kadar güçlü bir Avrupa’ya ihtiyaç duyulduğu inancını dile getirdi. İkili görüşmede, İspanyol mevkidaşı ile ticaret, yatırım ve turizm alanlarındaki işbirliğinin artırılması konusunda karar aldıklarını aktararak, her iki ülkenin düzensiz göç ve iklim sorunları ile mücadele ettiğini kaydetti.