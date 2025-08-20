Yunanistan Vizesi Hakkında Bilgi Edinin

YUNANİSTAN’A GİRİŞTE VİZE GEREKİP GEREKMEDİĞİ

Yunanistan, tarihi zenginlikleri ve turistik cazibesi ile her yıl birçok Türk ziyaretçiyi ağırlıyor. Ancak, seyahatinizi düzenlemeden önce Yunanistan’a girişte vize gerekip gerekmediğini öğrenmek önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Yunanistan’a girişte vize talep etmektedir. Bordo pasaport (umuma mahsus) sahipleri, turistik veya kısa süreli ziyaretlerinde Schengen vizesine başvurmaları gerekiyor. Yunan adalarına, örneğin Rodos, Midilli, Kos, Samos, Sakız ve Meis gibi yerlere yapılan seyahatlerde ise kapıda vize uygulaması geçerlidir. Bunun yanı sıra diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahibi olanlar, 90 güne kadar olan seyahatlerinde vizeden muaf tutulmaktadır.

VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER VE RANDEVU

Yunanistan vizesine başvuru yapmadan önce randevu almak gerekiyor. Kısa süreli vize başvuruları genellikle vize danışma merkezleri veya yetkili turizm acenteleri aracılığıyla gerçekleştirilirken, uzun süreli vizeler için başvuru şahsen yapılmalı. Randevular, Kosmos Vize Hizmetleri ya da VFS Global gibi yetkili vize merkezlerinden alınabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, çalışma, eğitim veya aile birleşimi gibi sebeplerle Yunanistan’da 90 günden fazla kalacaksa, D tipi uzun süreli vize başvurularını doğrudan Yunanistan Konsolosluğu veya Büyükelçiliği’ne yapmalıdır.

Başvuru sürecine başlamadan önce güncel prosedür ve gerekli belgeleri öğrenmek için ilgili konsolosluk ile iletişime geçmek önemlidir. “Yunanistan vize randevusu nasıl alınır?” sorusu için en ilk adım, seyahat amacını netleştirmektir. Kısa süreli (90 güne kadar) ziyaretler için C tipi yani Schengen vizesi, uzun süreli (90 günden fazla) konaklamalar için ise D tipi ulusal vize başvurusu yapılmalıdır. Turistik, ticari veya aile ziyareti gibi kısa süreli seyahatlerde, başvuru Kosmos Vize ya da VFS Global gibi yetkili danışmanlık merkezleri aracılığıyla alınan randevularla gerçekleştirilir. Uzun süreli vizelerde ise başvuru süreci doğrudan Yunanistan’ın konsolosluk ve büyükelçilikleri üzerinden şahsen yapılmalıdır.

GÜNCEL BAŞVURU ÜCRETLERİ

Yunanistan’a yapılacak vize başvurularında ödenecek ücretler, başvurulan vize türüne bağlı olarak değişiyor. Kısa süreli Schengen (C tipi) vizeleri ile uzun süreli ulusal (D tipi) vizeler için ayrı ücretlendirme uygulanıyor. Schengen vizesi başvurularında, hem vize harcı hem de hizmet bedelinin Kosmos Vize Hizmetleri veya VFS Global aracılığıyla ödenmesi gerekiyor. Eğitim, çalışma, aile birleşimi gibi uzun süreli vize başvurularında ise vize ücreti doğrudan Yunanistan Konsolosluğu’nun belirlediği banka hesabına yatırılmalıdır. Kosmos Vize’ye göre, Yunanistan Schengen vizesi için belirlenen başvuru ücreti 90 Euro olarak duyurulmuştur. Bunun yanı sıra 1.250 TL hizmet bedeli talep edilmektedir. Ücretler dönem dönem değişiklik gösterebileceği için başvuru yapmadan önce güncel fiyat bilgisinin ilgililerden teyit edilmesi öneriliyor. Tüm bu ücretler yalnızca başvuru sürecine yöneliktir ve ek belge talepleri ya da tercüme gibi hizmetler ayrıca ücretlendirilmektedir. Başvuru öncesinde tüm masrafların netleştirilmesi için resmi kurumların web sitelerinden bilgi almak faydalı olacaktır.