Yunanistan’a bir uyarı daha

Yunanistan'a Ege Adaları ile ilgili bir uyarı daha verildi.

Atina ile Ankara arasında yaşanan gerilimle ilgili Yunanistan’a Ege Adaları ile ilgili bir uyarı daha verildi.

Türkiye; Yunanistan’ın uluslararası antlaşmalara rağmen yıllardır silahlandırmayı sürdürdüğü Ege adaları sorununda tavır ve uyarılarını bir kez daha yineledi.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, “Yunanistan’dan gayri askerî statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuku ve antlaşmaları ihlal eden faaliyetlerine bir an evvel son vermesini beklediğimiz kuvvetle vurgulanmıştır” denildi. Türkiye ile Yunanistan arasında temel sorunları; kıta sahanlığı, karasular, FIR hattı, ihtilaflı bölgeler, Batı Trakya’daki Türk azınlığa yönelik hak ihlalleri ve adaların silahlandırılması oluşturuyor. Türkiye; Doğu Ege Adalarının uluslararası antlaşmalar hilafına silahlandırılmasını, Ege Denizi’nde birbiriyle bağlantılı ve Türkiye’nin temel hak ve çıkarlarını doğrudan etkileyen bir dizi sorundan biri olarak görüyor.