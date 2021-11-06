Yunanistan’da vaka sayısında patlama yaşanıyor

Wuhan’daki hayvan pazarından yayıldığı iddia edilen corona virüs salgını Yunanistan’da can almaya devam ediyor.

Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan (EODY) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 909 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 774 bin 265’e yükseldi.

Salgının başından bu yana günlük vaka sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı ülkede, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 48 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı 16 bin 200’e ulaştı.

Solunum cihazına bağlı hasta sayısı 450 olarak kayda geçerken, bu sayının yüzde 84’ünü aşısız ya da aşılama süreci tamamlanmamış hastalar oluşturdu.