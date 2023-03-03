Yunanistan’daki tren kazasında ölü sayısı 57 oldu

Komşu ülke Yunanistan’da meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 57’ye yükselirken, yanan cesetlerin sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Öfkeli halk, ülke genelinde potestolara devam ederken, bir hükümet yetkilisi Yunanistan’ın 2000’li yıllarda yaşadığı ekonomik kriz sırasında uygulanan kemer sıkma politikalarının demiryollarına yatırım yapılmamasına yol açtığını söyledi.

Yunanistan’ın kuzeyinde önceki gün meydana meydana gelen tren kazasında ölü sayısının 57’ye yükseldiği ve en az 10 kişinin hala kayıp olduğu açıklandı.

İtfaiyeciler de dahil olmak üzere kurtarma görevlileri, 350’den fazla kişiyi taşıyan yolcu treninin Larissa kenti yakınlarındaki Tempi kasabasında bir yük treniyle çarpışarak ön vagonların raydan çıkmasına ve alevler içinde kalmasına neden olmasının ardından hayatta kalanları arıyor.

14 YANMIŞ CESET BULUNDU

Larissa kenti adli tıp kurumu başkanı Rubini Leontari yerel yayın kuruluşu Real FM’e yaptığı açıklamada en az 14 yanmış cesedin daha bulunduğunu söyledi.

Bazı vagonlar tamamen alevler içinde kalırken, kurtarma ekipleri kayıp cesetlerin çoğunun burada sıkışmış olmasından endişe ediyor.

Yaralanan en az 72 yolcunun hastaneye kaldırıldığı ve bunlardan 15’inin taburcu edildiği belirtildi. Son bilgilere göre, entübe edilen altı hastanın durumu ciddiyetini koruyor.

Yaralılar arasında 9 demiryolu çalışanı ile Larissa ve Atina’dan kuzeydeki liman kenti Selanik’teki okullarına dönen üniversite öğrencileri de bulunuyor.

EKONOMİK KRZİ DEMİRYOLLARINA YATIRIMI ENGELLEDİ

Kayıp yakınlarının toplandığı bir hastaneyi ziyaret eden Yunanistan Sağlık Bakan Yardımcısı Zoe Rapti ise AB ve Uluslararası Para Fonu tarafından mali kurtarma karşılığında sert kemer sıkma önlemlerine yol açan 2010 yılındaki Yunan borç krizi nedeniyle demiryolu ağına yatırım yapmanın daha da zorlaştığını söyledi.

Rapti, “Elbette bu yıllarda bir şeyler yapılmalıydı ama hatırlayacağınız üzere Yunanistan 10 yıldan fazla bir süre büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldı, bu da birçok şeyin geriye gittiği anlamına geliyor.” dedi.

Hükümet sözcüsü Giannis Oikonomous da demiryolu projelerinin uygulanmasındaki “kronik gecikmelerin” ülkenin kamu sektöründe onlarca yıl öncesine dayanan “çarpıklıklardan” kaynaklandığını söyledi.