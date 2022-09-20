Yunanistan’dan küstah açıklama: Isırmak istemiyoruz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile ilgili şoke eden açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, son dönem Türkiye’ye karşı takındığı saldırgan tavrını artırdı.

Türkiye’yi saldırgan tutum sergilemekle suçlayan ve bölgede gerilimi tırmandırmaya sürdüren Miçotakis, BM 77. Genel Kurulu’nda gerçekleştireceği konuşma öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Herkes Yunanistan ile uğraşılmayacağını biliyor” diyen Miçotakis’in Türkiye yorumu dikkat çekti. “Ankara’nın aşırı saldırgan tutumu iç siyasetle ilgili fakat Yunanistan bu yemi yutmayacaktır” diyen Miçotakis, “Biz ısırmayı tercih etmiyoruz” dedi.

ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’nda konuşma yapmaya hazırlanan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Sfera isimli radyoda katıldığı yayında Türkiye’ye yönelik açıklamaları ile dikkat çekti. Her fırsatta Türkiye aleyhine açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye’yi saldırganlıkla suçladı.

“SEÇİM ÖNCESİ HAMLE” OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Ege’de NATO görevindeki Türk jetlerine S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından radar kilidi atan, adalara silah yığan, bölgede gerilimi tırmandıran Yunanistan Yunanistan’ın başbakanı, Türkiye’nin vermiş olduğu cevapları ‘seçim öncesi hamle’ olarak değerlendirdi.

“BİZ ISIRMAYI TERCİH ETMİYORUZ”

“Ankara’nın aşırı saldırgan tutumu iç siyasetle ilgili fakat Yunanistan bu yemi yutmayacaktır.” diyen Miçotakis, “Biz ısırmayı tercih etmiyoruz. Sınırlarımız konusunda çok net olacağız. Herkes, Yunanistan’la uğraşılmayacağını biliyor. Diğer tarafta farklılıklarımızı konuşmalı ve anlaşamadığımız konularda anlaştığımızı netleştirmeliyiz ve kavga etmemeliyiz. Gerçekten her gün bu gerilime ve zehre ihtiyacımız var mı?” diye konuştu.

“BİZ BİRLİKTE YAŞAMAK ZORUNDAYIZ”

“Türkiye’nin saldırganlığı kesinlikle seçim öncesi hamlesi.” diyen Miçotakis, Türkiye’de yapılan bir ankete dikkat çekerek, “Türk halkının yüzde 63’ü Yunanistan’ı tehdit olarak görmüyor. Biz birlikte yaşamak zorundayız fakat bizi birleştiren şeyler, bizi ayıran şeylerden çok daha fazla.” dedi.