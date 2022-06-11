Yunanistan’dan skandal açıklama: Önce İstanbul’daki köprüleri yıkarız

Efes-2022 Tatbikatı’nın ürküttüğü Yunanistan’dan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Televizyon programına katılan emekli amiralin sözleri ise tepki çekti.

İzmir Seferihisar’da gerçekleştirilen Efes-2022 Tatbikatı’nın yankıları sürüyor. Yunan medyası tatbikatı bugün de dilinden düşürmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aklınızı başınıza alın. Şaka yapmıyorum ciddi söylüyorum. Sonu felaket olur” uyarısından sonra Yunan televizyonuna çıkan emekli koramiral, skandal sözlere imza attı.

Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis’in Mayıs ayında yaptığı ABD ziyaretinden bu yana tepetaklak oldu. Tansiyon bir kez daha yükselirken Türkiye, Ege Denizi’ndeki adaları silahlandıran Yunanistan’ı, uluslararası anlaşmaları ihlal ederek adaların statüsünü tartışmaya açmakla suçladı. O günden beri gittikçe gerilen ipler, Efes-2022 Tatbikatı’nın korku salmasıyla kopma noktasına geldi. Tatbikat sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan’a hitap etti ve “Kendine gel. Türkiye adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendine tanıdığı hakları kullanmaktan geri durmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözleri sonrasında Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından Türkiye’nin Ege’deki iddialarına dair 16 harita yayınladı. Büyük yankı bulan sözlerin ardından, “Ankara’nın bölgesel barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğunu” iddia etti. Yalnızca birkaç saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç dilde attığı tweet’lerle bir kez daha Yunanistan’a seslendi. Yunanca, İngilizce ve Türkçe tweet’lerde Erdoğan, “Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez” ifadelerini kullandı.

Yunan medyası Efes-2022 Tatbikatı’nı bugün de dilinden düşürmedi. Kathimerini’nin bugün yayınlanan haberinde, Tatbikatta deniz piyadeleri, tanklar ve zırhlı araçların bulunduğu sahile sahile amfibi botlar yanaştığı aktarıldı. Haberde tatbikatın tüm aşamalarından bahsedildi. Tatbikata, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi’nin genel başkanı Devlet Bahçeli’nin katıldığı vurgulandı. Provokasyon peşinde olan Yunan medyası, Ankara’nın bu tatbikatın düzenli olduğunu ve işbirliğini amaçladığını ve birçok ülkenin katılması için örnek teşkil ettiği açıklamasının altında başka anlamlar aradı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, tatbikattan fotoğraflarla birlikle paylaştığı “Bir gece ansızın gelebiliriz…” tweet’ini de haberleştiren Kathimerini, bunun bir “tehdit” olduğunu öne sürdü.

Bununla da kalmayan Kathimerini gazetesi, “Türk provokasyonunun beş yeni özelliği” başlıklı haberini de manşetten verdi. Haberde Erdoğan’ın Yunanca attığı tweet’lere değinirken, “Yunanca konuşanların Türkçe tehditlere aşina olduğu ileri sürüldü. Halkı kıskırtmaya yönelik olduğu her halinden belli olan haberde, “Türk lider onları “felaket bir son”la tehdit ettiğinde anlayış göstermemeliler” gibi skandal ifadeler yer aldı.

Bir diğer skandal ise Yunan televizyonunda yaşandı. Yunan televizyonuna çıkan emekli amiral “Önce uçaklarımız, İstanbul’daki köprüleri yok edecek, 3 adet SCALP füzesi fırlatılacak” diyerek skandal sözlere imza attı. Open TV adlı kanalda, göz göre göre savaş çığırtkanlığı yapan Tuğamiral, “Keşke ilk adımı Türkler atsa” ifadelerini kullandı. “Sayın Erdoğan , ilk hamleyi o yapsın. Elbette ülkemiz için kötü olacak çünkü Ukrayna’dan sahneler göreceğiz ve şu anda kimse onları görmeye hazır değil. Open TV’ye konuşan Koramiral Giannis Egolfopoulos, CUmhurbaşkanı Erdoğan’a da çağrıda bulundu ve “Sayın Erdoğan , ilk hamleyi o yapsın. Elbette ülkemiz için kötü olacak çünkü Ukrayna’dan sahneler göreceğiz ve şu anda kimse onları görmeye hazır değil” ifadelerini kullandı. Giannis Egolfopoulos, Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin savaşa hazır olduğunu ileri sürdü. Egolfopoulos, Türkiye’nin Yunanistan’a saldırırsa ne olacağını düşünmediğini iddia etti.

Giannis Egolfopoulos, “Büyük harflerle yazın. Hayır, korkmuyoruz, umursamıyoruz. Bir hamle yapsınlar, çünkü başlarına ne gelecek bilmiyorlar. Zorbalık yapar ve sonra giderler. Bunlar Türkler” diyerek küstah açıklamalara imza attı. Emekli Yunan Donanması Koramirali Egkolfopoulos, “Önce uçaklarımız İstanbul’daki Boğaziçi Köprülerini yıkacak, 3 SCALP füzesi fırlatılacak, sonra onlara ‘artık gelebilirsiniz’ diyeceğiz.” diyerek skandal açıklamalarını sürdürdü.