Yunanistan’dan Türkiye’ye heyet geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz konusunda gerilim yaşanan Yunanistan’dan bir heyet geleceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın “silahlanma sevdasına” kapıldığını dile getirirken güven arttırıcı önlemler kapsamında bir Yunan heyetinin Türkiye’ye geleceğini dile getirdi.

Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar, yurt içinde, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 426 terörist etkisiz hale getirildiğini kaydetti. Akar, “sivillere zarar verildiği, bazı etnik ve dini grupların hedef alındığı” gibi asılsız iddialarla suni gündem oluşturmaya çalıştığını söyledi. Akar, “Bunlar beyhude çabadır. Kürtler bizim kardeşimizdir. Türk-Kürt kardeştir. Bizim için terörün ve teröristin etnik, dinsel, mezhepsel ayrımı söz konusu değildir. Terörist teröristtir” dedi.