Yunanistan’ın son gözdesi Afrika

Türkiye’nin Afrika ülkelerindeki diplomatik çalışmalarından endişelenen Yunanistan, kıtada etkinliğini artırıyor.

Yunanistan’ın Sahra Altı Afrika’ya açılımı birkaç yıldır dış politika önceliklerinin dışında yer alıyordu. Ancak Türkiye’nin Afrika’da artan diplomatik nüfuzu ve kıtadaki etkin rolü Yunanistan’ı endişelendirdi.

Atina, Türkiye’nin Afrika’daki atılımlarını yakın markaja aldı, dümeni “yaşlı” kıtaya kırdı.

Yunan gazete: Diplomasimiz Afrika’yı keşfediyor

Atina, Afrika’nın ekonomik büyüme için en büyük potansiyele sahip kıta olduğuna inanıyor.

Yunan hükümeti vakit kaybetmeden bir dizi Afrika ülkesine ziyaret planladı.

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ilk ziyaretini geçen hafta Ruanda’ya yaptı.

Yunan Kathimerini gazetesi Dendias’ın Ruanda ziyaretindeki gelişmeleri “Diplomasimiz Afrika’yı “keşfediyor” manşetiyle duyurdu.