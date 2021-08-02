Yunanistan’ın skandal kararına tepki

Yunanistan’ın Batı Trakya’da 12 ilkokulu daha devre dışı bırakmasına Ankara’dan sert tepki yükseldi.

Atina yönetiminin 12 ilkokulu daha devre dışı bırakmasını kınayan Dışişleri Bakanlığı, “Uluslararası toplum, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi üyesi bir ülkede insan haklarının sistemli bir biçimde ihlal edilmesine daha fazla seyirci kalmamalıdır” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklama şöyle: “Yunanistan’ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatma kararı almasını kınıyoruz.

Bu son kararla birlikte, Azınlık ilkokullarının yarısından fazlası kapatılarak, sayıları 103’e düşürülmüştür. Böylelikle, Batı Trakya Türk Azınlığına ait ilkokulların “geçici durdurma” yoluyla kapatılmasına yönelik Yunanistan’ın uyguladığı politikanın sistematik bir hal aldığı tescillenmiştir.

Öte yandan, Yunanistan’da okullarla ilgili olarak son yapılan yasal düzenlemede, azınlık okullarının birçok maddede kapsam dışında bırakılarak ayrımcılık yapıldığı görülmüştür.

Lozan Barış Antlaşması hükümlerini ihlal eden bahsekonu kararlar, Batı Trakya’daki soydaşlarımıza yönelik onyıllardır sürdürülen asimilasyon ve baskı politikalarının eğitim alanındaki yansımasının bir başka göstergesidir.

Yunanistan, bir yandan öğrenci azlığı bahanesiyle ilkokul kapatırken, diğer yandan ihtiyaç olmasına rağmen yeni Azınlık ortaokul/lisesi açılması taleplerini görmezden gelmekte ve Azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını çeşitli bahanelerle ihlal etmektedir.

Yunanistan’ı, son yasal düzenlemelerde de görülen, Azınlık okullarına yönelik uyguladığı ayrımcı politikaya son vermeye davet ediyoruz.

Uluslararası toplum, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi üyesi bir ülkede insan haklarının sistemli bir biçimde ihlal edilmesine daha fazla seyirci kalmamalıdır.

Türkiye, hem ikili temaslarda, hem de uluslararası platformlarda, Azınlığın hak ve hukuk mücadelesini desteklemeye devam edecektir.”