Yünnan’da Sel Nedeniyle 1342 Kişi Tahliye

SEL FELAKETİ SONUCU TAHLİYELER YAPILDI

Yünnan eyaletinin güneybatısında meydana gelen aşırı yağışlar sel felaketine yol açtı ve 1342 kişinin tahliye edilmesi gerektiği bildirildi. Xinhua’nın aktardığı bilgilere göre, Gongşan Derung ve Nu Özerk İlçesi bu felaketten etkilenerek toplamda 4 bin 857 kişi bu durumu yaşadı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı kaydedilmedi.

ALTYAPIDA BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ

Sel olayları sırasında en az 27 konut zarar görürken, 16 köprü ya yıkıldı ya da artık kullanılamaz hale geldi. İlgili ulaşım yollarında meydana gelen zararın sonucunda 97 farklı noktada ulaşım kesintiye uğradı. Buna rağmen bu yerlerden 54’ünde trafik akışı yeniden sağlandı. Ayrıca, bölgedeki iki turistik merkez de geçici olarak kapatıldı ve 638 turist mahsur kaldı. Bingcongluo kasabasında ise 500’den fazla turistin tahliye edilme işlemleri başladı.

MADDİ KAYIPLAR BELİRLENİYOR

Sel felaketinin maddi kaybı ile ilgili ilk tahminler, 87,54 milyon yuana (12,18 milyon dolar) ulaşacağı yönünde. Eyalet yetkilileri, bölgedeki durumu yakından takip ederek gerekli önlemleri alıyor.