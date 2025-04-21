Yünsa, 2024’te Hisse Dağıtacak

Yünsa, 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, yılı kârla kapatarak hissedarlarına temettü dağıtma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yünlü kumaş üreticisi Yünsa’nın Genel Kurul toplantısı, yönetim kurulu ve hissedarların katılımıyla Yünsa Çerkezköy Üretim Tesisi’nde yapıldı. Toplantı, Yünsa Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sürmegöz’ün açılış konuşmasıyla başladı ve şirketin 2024 yılı faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporlarının genel kurul üyeleriyle paylaşılması, konsolide finansal tablolarının okunması ve 2025 yılı beklentilerinin sunulmasıyla devam etti. Sürmegöz, genel kurulda 2024 yılı için dağıtılabilir kârının yüzde 50’sinin dağıtılmasına karar verdiklerini aktardı.

DAĞILIM DETAYLARI

Genel kurul sonrası Yünsa tarafından yapılan açıklamada, 2024’ün kârından 480 milyon lira sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak pay başına yüzde 3,82 brüt, yüzde 3,24 net kâr payının 28 Nisan tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildiği belirtildi. Yünsa Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sürmegöz, toplantıda paydaşlar için değer yaratma amacıyla çalıştıklarını vurguladı.

KÜRESEL ZORLUKLAR VE STRATEJİLER

Sürmegöz, 2024’ün küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gerilimler ve yüksek enflasyon baskısı nedeniyle iş dünyası açısından zorlu geçtiğini kaydederek, “Tüm bu zorluklara rağmen, Yünsa olarak kararlılıkla ve stratejik adımlarla ilerleyerek sürdürülebilir büyüme hedefimizde güçlü duruşumuzu koruduk.” dedi. Ayrıca, sektördeki değişen global moda trendlerine ve müşteri beklentilerine dikkat ederek yenilikçi koleksiyonlar geliştirdiklerini, kalite ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak rekabette güçlü bir konum elde ettiklerini belirtti.

YENİ YATIRIMLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürmegöz, 2024’te 24 yeni dokuma tezgahı ve büküm makineleri ile üretim gücünü artırdıklarını ve enerji verimliliği ile maliyet tasarrufu sağlayan yatırımlarıyla verimliliği yükselttiklerini söyledi. Yünsa’nın finansal sağlamlığının bağımsız kredi derecelendirme kuruluşu JCR tarafından verilen ‘AA’ notuyla tescillendiğini ve kurumsal yönetim alanındaki gelişmelerle bu notunu 8,86’ya çıkararak yalnızca finansal değil, yönetimsel anlamda da güçlü bir yapı sergilediklerini vurguladı.

Sürmegöz, sürdürülebilirliğin sadece bir trend değil, şirketin temel sorumluluğu olduğunu belirterek, “Bu anlayışımız sayesinde Time ve Statista tarafından dünyanın en başarılı 500 şirketinden biri seçilmek ve Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil olmak bizim için büyük bir gurur oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE SOSYAL SORUMLULUK

Teknolojiye olan yatırımlarını sürdürerek dijital dönüşümde sektör liderliğini pekiştirdiklerini kaydeden Sürmegöz, toplumsal sorumluluklarını da unutmadan Yünsa’nın Yenilikçi Üretken Nesiller Derneği (YÜNDER) aracılığıyla gençlere burs desteği sunmaya devam ettiklerini ifade etti. 2025 yılına umut, kararlılık ve net hedeflerle başladıklarına işaret eden Sürmegöz, “Yatırımlarımız, güçlü finansal yapımız ve yenilikçi vizyonumuzla ülkemiz, paydaşlarımız ve çalışanlarımız için değer üretmeyi sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.