Yunt-Der’de Geçmiş Başkan Yeniden Seçildi

MUSTAFA UYUMAZ YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Manisa Yuntdağlılar Derneği’nde (Yunt-Der) düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısında, mevcut başkan Mustafa Uyumaz güven tazeliyor ve yeniden göreve seçiliyor. Manisa merkeze bağlı 85 köyden 63’e hitap eden Dernek, olağanüstü genel kurulunu Dernekler Binası’nın 8. katındaki ofiste gerçekleştiriyor.

Toplantıya Yuntdağı mahalle muhtarları ve dernek üyeleri katılıyor. Yapılan seçimde tek listeyle gidiliyor ve mevcut başkan Mustafa Uyumaz, genel kurula katılan 89 üyeden 60’ının oyunu alarak yeniden dernek başkanlığına seçiliyor.

Mustafa Uyumaz’ın başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Arif Gerçek, Bayram Yelboğa, Erol Nurbaş, Gürcan Kartal, Hüseyin Özdemir, Hüseyin Baysal, Mehmet Turhan, Şaban Arpa, Ömer Gengil ve Zeynel Mutlu’dan oluşuyor. Denetim kurulu üyeliklerine ise Ahmet Gökalp, Ramazan Çetinkaya ve Ahmet seçiliyor.