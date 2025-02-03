Yunus Akgün 3 Milyon EURO İstedi, Okan Buruk Kararını Verdi

YUNUS AKGÜN’ÜN SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ

Galatasaray, son zamanlarda eleştirilerin odağı haline gelen Yunus Akgün’ün sözleşmesini uzatmak için müzakerelere başlamıştı. Milli futbolcu, yıllık 3 milyon Euro talep edince teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken bir karar aldı. Gelişmelerle ilgili tüm detaylar şu şekilde…

YOĞUN DÖNEMDE KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

Sarı-Kırmızılı takım, kadroda hem yeni transferleri hem de ayrılması gündemdeki oyuncuları için yoğun bir dönem geçiriyor. Sezona başarılı bir başlangıç yapan Yunus Akgün’ün, sezon ortasında yeni bir sözleşme imzalaması bekleniyordu. Ancak imzanın gecikmesi sonucu oyuncunun motivasyonunun düştüğü ve performansının olumsuz etkilendiği belirtildi. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre 24 yaşındaki futbolcunun menajeri, yıllık 3 milyon Euro talep etti. Fanatik’te yer alan habere göre, yönetimin bu sorunu çözmeye çalıştığı ancak şu an için bir anlaşma sağlanamadığı ifade ediliyor.

FORMASIZ YUNUS’UN YERİNİ SALLAI DOLDURACAK

Son haftalarda tartışmalara neden olan Yunus Akgün, Gaziantep maçı için teknik ekip tarafından ilk 11’de yer almayacak. Ajax karşılaşmasında sakatlanan ve dünkü antrenmana katılmayan Yunus’un forma giymesi söz konusu olsa da teknik kadronun onu sahaya sürmeyi düşünmediği kaydedildi. Yunus’un performans düşüşünün sözleşme konusuyla ilişkilendirilmediği, bunun yerine yoğun maç temposundan dolayı yaşadığı yorgunluktan kaynaklandığı bildiriliyor.