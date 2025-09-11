Yunus Akgün, Atletico Madrid’in Gözünde

ATLETICO MADRID YUNUS AKGÜN’Ü TAKİP EDİYOR

Süper Lig’in öne çıkan takımlarından Galatasaray’ın yetenekli futbolcusu Yunus Akgün, İspanyol kulübü Atletico Madrid tarafından ilgiyle izleniyor. La Liga’nın önemli temsilcilerinden biri olan Atletico Madrid’in, genç futbolcuyu transfer listesine dahil ettiği bildiriliyor.

GALATASARAY YÖNETİMİ KARARINI VERİYOR

Takvim’de yer alan bilgilere göre; Atletico Madrid’in, uluslararası alanda Galatasaray’ın oynayacağı Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında Yunus Akgün’ü yakından takip edeceği ifade ediliyor. İspanyol kulübünün 25 yaşındaki futbolcu için transfer döneminde aktif bir adım atması bekleniyor. Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk, Yunus Akgün’ü satmaya sıcak bakmasa da, gelecek tekliflere göre durumu değerlendirip gerekli kararı alacak.