Yunus Akgün Benfica’ya transfer olabiliyor

TRANSFER İDDİALARI

Süper Lig takımlarından Galatasaray forması giyen Yunus Akgün ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya çıktı. Spor camiasında büyük bir yankı uyandıran bu iddiaya göre, Benfica milli futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

BENFİCA’NIN HEDEFİ

Benfica’nın, Yunus Akgün’ün Galatasaray ile olan sözleşmesinde belirtilen 11 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek 24 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği ifade ediliyor. Galatasaray ise sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan başarılı futbolcu ile kısa süre içinde yeni bir sözleşme imzalamak ve güncel sözleşmede serbest kalma bedelini ortadan kaldırmak istiyor.