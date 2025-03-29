Yunus Akgün, Beşiktaş’ı Tebrik Etti

YUNUS AKGÜN’DEN YENİLGİYE YORUM

Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yunus Akgün, yenilginin getirdiği üzüntüyü dile getirdi. Akgün, “Aslında çok konuşulacak bir şey yok. Çok üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz ama morallerini bozmasınlar” dedi. Takımının kalan maçlardaki performansına olan inancını vurgulayan oyuncu, “Kalan her maçı kazanacağız ve mayısta şampiyon olacağız” şeklinde iddialı bir çıkış yaptı.

BEŞİKTAŞ’A GÖNDERME

Yunus Akgün, Beşiktaş’ın galibiyetini tebrik ederken sözlerine şöyle devam etti: “Beşiktaş’ı tebrik ederim, Türkiye’nin en büyük takımlarını yendiler. 25 puan fark oldu yanılmıyorsam.” Bu ifade, puan farkının 25’e indiği yönünde bir yanlış anlamaya dayanıyor gibi görünse de, Galatasaray’ın 71, Beşiktaş’ın ise 47 puanda olduğu düşünüldüğünde, Akgün’ün kastının farklı bir bağlamda olabileceği tahmin ediliyor.

TARAFTARA ÜMİT VERİYOR

Sözlerini taraftara umut vererek tamamlayan Akgün, “Taraftarımız hiç merak etmesin. Bugün onları üzdük ama mayısta sevinen biz olacağız” dedi. Galatasaray, bu yenilgiye rağmen 71 puanla liderliğini korurken, Beşiktaş 47 puana yükseldi.