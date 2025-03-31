Yunus Akgün’den Beşiktaş Mağlubiyeti Yorumu

BEŞİKTAŞ MAĞLUBİYETİ SONRASI TEPKİLER

Galatasaray’ın genç yeteneği Yunus Akgün, Beşiktaş’a karşı aldıkları mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamalarda siyah-beyazlı takımın sevinç gösterisine tepki gösterdi. Akgün, “Beşiktaş’ı tebrik ederim Türkiye’nin en büyük takımını yendiler. Ondan bu kadar çok seviniyorlar herhalde… 25 puan fark oldu yanılmıyorsam. Taraftarımız hiç merak etmesin. Bugün onları üzdük ama mayısta sevinen biz olacağız.” şeklinde konuştu.

URAÇ TARAFTARDAN ÖZÜR VE GELECEK HAZİRLİKLERİ

Maçla ilgili düşüncelerini dile getiren Yunus Akgün, “Aslında çok konuşulacak bir şey yok. Çok üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz ama morallerini bozmasınlar. Kalan her maçı kazanacağız ve mayısta şampiyon olacağız.” diye belirtti. Ancak, Akgün’ün bu sözlerinin ardından Beşiktaş taraftarından büyük bir tepki geldi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN TEPKİLER

Yunus’un açıklamaları, Beşiktaş taraftarının ilgisini çekti ve sosyal medyada birçok olumsuz yorum yaratmasına neden oldu. Akgün’ün ifadeleri, bu önemli derbinin ardından gündemde kalmaya devam edecek gibi duruyor.