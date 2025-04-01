Yunus Akgün’den Tepkilere Yanıt Geldi

SÜPER LİG’DE GÜNDEM GALATASARAY’

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş’a konuk olan Galatasaray, karşılaşmadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Maç sonrası Yunus Akgün’ün yapmış olduğu açıklamalar gündemde kalmaya devam ediyor. Yunus, derbi sonrası yayıncı kuruluşa verdiği röportajda, “Türkiye’nin en büyük kulübünü yendiler. İlk defa yenildik. 25 puan fark oldu galiba. Türkiye’nin en büyük kulübünü yendikleri için bu kadar sevinmeleri normal.” ifadelerini kullandı. Bu sözler, öncelikle Beşiktaş camiası ve genel olarak futbolseverler tarafından çeşitli tepkilere yol açtı.

Akgün, yaptığı açıklamalarla ilgili gelen tepkilere yanıt vererek, BTV Youtube kanalında Bışar Özbey’e şu sözleri dile getirdi: “Bizi kimse saha dışına çekemeyecek, sahada herkese cevabını vereceğiz, Kadıköy’e kazanmaya gidiyoruz.” Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki mücadelenin 2 Nisan Çarşamba günü Ülker Stadyumu’nda yapılacağı bildirildi. Müsabakanın saat 20.45’te başlayacağı belirtildi.