Yunus Akgün: ‘Dünya Kupası’na Katılmak Çok Önemli’

A MİLLİ TAKIM GALLER İLE MAÇA HAZIRLANIYOR

Yarın Galler ile karşılaşacak A Milli Takım, Kayseri’ye geldi. Futbolcular, havaalanından otobüsle Kadir Has Stadyumu’na geçerek burada saha yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Takım oyuncusu Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.

YUNUS AKGÜN, HEDEFLERİNDEN BAHSETTİ

Yunus Akgün, “2 kamp önce milli takıma gelememiştim. Hocamla bunu konuşmuştuk. Ben süre bulmuyordum. Hocam bunu söylediğinde hırslanmıştım. O süreçte kendi ekibim olduğu için ekstra çalışma fırsatım olmuştu. Kerem’in transferinde şans buldum ve iyi değerlendirdim. Benim için iyi bir süreç başladı. Her şey iyi gidiyor. Yarınki maçı kazanıp gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz. Yarın bizim için önemli bir maç. Kazandığımızda lider olarak gruptan çıkacağız. Maça iyi hazırlandık. Galler iyi bir takım. Taraftarımızın desteği ile kazanacağımızı umuyorum. Dünya Kupası her futbolcunun hayalidir. Çok kaliteli bir takımız ve güzel bir ekip oluşturduk. Oynadığımız maçtan verim alıyoruz. Herkes çok keyifli. Dünya Kupası’na katılmak çok önemli. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

POZİSYON DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM GÖSTERİYOR

Akgün, “Adana Demirspor’da sağ açıkta oynamıştım, forvet arkası da oynatmıştı. Kerem’in transferinden sonra Okan hocamla da konuştum. Hocam sol açıkta bana görev vermek istedi. Ondan sonraki süreçte beni sol kanatta denedi. İyi performans gösterdikten sonra devam etti. Sol kanatta oynamaya alışık değilim. Bana nerede görev verirse versin orada görevimi en iyi şekilde yapmak için çalışıyorum” şeklinde konuştu.