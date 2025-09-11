Yunus Akgün’e Atletico Madrid’den Teklif!

YUNUS AKGÜN İÇİN ATLETİCO MADRİD İLGİSİ

Galatasaray’da geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkat çeken Yunus Akgün hakkında ilginç bir iddia gündeme geldi. İspanyol futbol devi Atletico Madrid’ın, genç yıldızı dikkatle izlediği bildiriliyor.

SCOUT GÖNDERİLDİ VE TAKİP EDİLECEK

La Liga’nın güçlü takımlarından Atletico Madrid, Yunus Akgün’ü transfer listesine aldığı öğrenildi. Atletico Madrid’in Konya’da gerçekleşen Türkiye-İspanya maçına scout göndererek Akgün’ü yakından takip ettiği ifade ediliyor. İspanyol ekibinin, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde Yunus Akgün’ü gözlemlemeye devam edeceği haberleri de gündemde. 2018 yılından beri Galatasaray forması giyen Yunus’un kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.