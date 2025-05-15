Yunus Akgün, Finalde 3 Asist Yaptı

MAÇ ÖZETİ VE SONUÇ

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep’te karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip, maçı 3-0’lık skorla kazanarak büyük bir başarı elde etti.

YUNUS’UN BAŞARISI

Galatasaray’da öne çıkan oyunculardan biri Yunus Akgün oldu. Milli futbolcu, Trabzonspor ile oynanan finalde 3 asist yaparak dikkat çekti. Yunus, Barış Alper ve Victor Osimhen’in (2) gollerine katkı sağladı.

YUNUS’UN AÇIKLAMALARI

Trabzonspor finalinin ardından Yunus, “İnşallah pazar günü de 5. yıldızı takmak istiyoruz. Kulübümüze hayırlı olsun. Çok mutluyuz” dedi.

LİG ŞAMPİYONLUĞUNA YAKLAŞMA

Hücum oyuncusu, ligdeki şampiyonluk için de “Tek bir 90 dakika kaldı. Bunun farkındayız. Artan bir performansımız var. Herkes çok istekli. İnşallah pazar günü de kupayı taraftarımıza hediye edeceğiz” şeklinde belirtti.