Yunus Akgün, Hedef İki Kupa Dedi

GALATASARAY’IN KUPA HEDEFİ

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’a karşı elde ettikleri zaferin ardından, “Hedefimiz iki kupa, iki kupayı da kazanmak istiyoruz. Performansımızda büyük bir yükselme var” şeklinde konuştu. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’a 5-1’lik sonuçla galip gelerek finale yükseldi. Maç sonrası açıklama yapan Akgün, 100. karşılaşmasına çıktığı için duyduğu mutluluğu ve gururu paylaştı. “Tabii ki kulübün altyapısından yetiştiğim için çok mutluyum. İnşallah uzun yıllar burada kalmak istiyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum. Finale kaldık. Hedefimiz iki kupa, iki kupayı da kazanmak istiyoruz. Performansımızda büyük bir yükselme var. Bu da bize keyif ve moral veriyor. İnşallah böyle devam ederiz. Her maç final, bizim için böyle devam etmek istiyoruz” dedi.

HEDEFİMİ AŞMAK

Sezon hedefleri hakkında da bilgi veren Akgün, “Hedefim Adana Demirspor maçındaki performansımın her zaman üstüne çıkmak. Bu senede bu hedefim vardı. 15 gol, 10 asist hedeflemiştim kendime. İnşallah bunu tamamlarım ve geçerim, hatta öyle umut ediyorum. Önemli olan takımıma katkı sağlamak. İnşallah böyle devam ederim” şeklinde konuştu.

SAAKATLIK DURUMU VE GELİŞİMİ

Sakatlığı hakkında bilgi paylaşan Akgün, “Şu anda çok daha iyi durumdayız. İlk başlarda daha çok hissediyorum ağrımı ama şu anda daha iyiye gidiyor. Toparlıyorum ve fiziksel olarak da daha yükseğe çıkmaya çalışıyorum. İnşallah böyle devam ederim tabii ki önemli olan burada takımımızın kazanması” ifadelerini kullandı.