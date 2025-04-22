Yunus Akgün, İki Kupa Hedefliyoruz

GALATASARAY’IN HEDEFLERİ ENGEL TANIMIYOR

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’a karşı elde ettikleri galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Yunus, “Hedefimiz iki kupa, iki kupayı da kazanmak istiyoruz. Performansımızda büyük bir yükselme var” diye belirtti. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında, deplasmanda Konyaspor’u 5-1 gibi farklı bir skorla yenerek finale yükseldi.

YUNUS AKGÜN MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI

Karşılaşmanın ardından düşüncelerini paylaşan Akgün, 100. maçına çıkmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını ifade etti; “Tabii ki kulübün altyapısından yetiştiğim için çok mutluyum. İnşallah uzun yıllar burada kalmak istiyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum. Finale kaldık. Hedefimiz iki kupa, iki kupayı da kazanmak istiyoruz. Performansımızda büyük bir yükselme var. Bu da bize keyif ve moral veriyor. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Her maç final bizim için, böyle devam etmek istiyoruz” diyerek duygularını aktardı.

SEZON HEDEFİ VE TAKIMA KATKI

Sezon hedefleri hakkında konuşan Akgün, “Hedefim Adana Demirspor maçındaki performansımın her zaman üstüne çıkmak. Bu senede bu hedefim vardı. 15 gol, 10 asist hedeflemiştim. İnşallah bunu tamamlarım, geçerim de hatta öyle umut ediyorum. Önemli olan takımıma katkı sağlamak. İnşallah böyle devam ederim” şeklinde açıklama yaptı.

SAAKATLIĞIMDA İYİYE GİDİYORUM

Sakatlığıyla ilgili bilgi veren Akgün, “Şu anda çok daha iyi durumdayım. İlk başlarda ağrılarımı daha çok hissediyordum ama şu anda durumum daha iyiye gidiyor. Toparlıyorum ve fiziksel olarak da daha yükseğe çıkmaya çalışıyorum. İnşallah böyle devam ederim ama önemli olan burada takımımızın kazanması” ifadeleriyle umut verici sözler sarf etti.