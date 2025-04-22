Yunus Akgün, İki Kupa Hedefliyoruz

GALATASARAY’IN HEDEFLERİ

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor karşısında aldıkları 5-1’lik galibiyetin ardından hedeflerini paylaştı. Akgün, “Hedefimiz iki kupa, iki kupayı da kazanmak istiyoruz. Performansımızda büyük bir yükselme var” ifadelerini kullandı. Bu galibiyet, Galatasaray için önemli bir adım oldu.

YÜZÜNCÜ MAÇ HAZIRLIĞI

Yunus Akgün, 100. maçına çıkmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Tabii ki kulübün altyapısından yetiştiğim için çok mutluyum. İnşallah uzun yıllar burada kalmak istiyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum. Finale kaldık. Performansımızda büyük bir yükselme var. Bu da bize keyif ve moral veriyor” dedi. Her maçı final olarak gördüklerini vurgulayan Akgün, hedeflerine ulaşmak için durmadan çalışacaklarını söyledi.

SEZON HEDEFİ

Sezon hedefleri hakkında yorum yapan Akgün, “Hedefim Adana Demirspor maçındaki performansımın her zaman üstüne çıkmak. Bu senede bu hedefim vardı. 15 gol, 10 asist hedeflemiştim kendime inşallah bunu tamamlarım, geçerim de hatta öyle umut ediyorum” diye konuştu. “Önemli olan takımıma katkı sağlamak. İnşallah böyle devam ederim” ifadeleriyle takımına olan bağlılığını gösterdi.

SAKATLIK DURUMU

Sakatlığı hakkında bilgi veren Akgün, “Şu anda çok daha iyi durumdayız. İlk başlarda daha çok hissediyorum ağrımı ama şu anda daha iyiye gidiyor. Toparlıyorum ve fiziksel olarak da daha yükseğe çıkmaya çalışıyorum. İnşallah böyle devam ederim. Tabii ki önemli olan burada takımımızın kazanması” şeklinde konuştu.