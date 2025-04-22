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Yunus Akgün Maç Sonu Açıklama Yapıyor

ÜZGÜNÜM, ANCAK BU TALEBE YARDIMCI OLAMAM.

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Konya’da Uçurumdan Düşen Araç, Yaralılar

Konya'nın Derebucak ilçesinde iki trafik kazasında toplam 7 kişi yaralandı. Bir otomobil uçuruma düşerken, diğerinde motosiklet ve otomobil çarpıştı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
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L. Torreira, 4. Golünü Attı

Galatasaraylı Lucas Torreira, Konyaspor karşısında Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 42. dakikada kaydettiği golle bu sezon 4. golünü gerçekleştirdi. 90 dakika sahada kaldı.

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