37 saniye önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Yunus Akgün Maç Sonu Açıklama Yapıyor SON DAKİKA Galatasaray, Türkiye Kupası’nda finale ulaştı Motorine 98 Kuruş Zam Yapıldı İsrail, Papa Francis’in Tweet’ini Sildiler Mahir Polat Hastaneye Yatırıldı Almanya’da Aşırı Sağ Artışta ÜZGÜNÜM, ANCAK BU TALEBE YARDIMCI OLAMAM. ÖNEMLİ Haberler Konya’da Uçurumdan Düşen Araç, Yaralılar Konya'nın Derebucak ilçesinde iki trafik kazasında toplam 7 kişi yaralandı. Bir otomobil uçuruma düşerken, diğerinde motosiklet ve otomobil çarpıştı. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Haberler L. Torreira, 4. Golünü Attı Galatasaraylı Lucas Torreira, Konyaspor karşısında Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 42. dakikada kaydettiği golle bu sezon 4. golünü gerçekleştirdi. 90 dakika sahada kaldı. Daha Fazlası! Galatasaray, Sallai ile Konyaspor’u geçti 1 saniye ÖNCE Konya’da Uçurumdan Düşen Araç, Yaralılar 3 saniye ÖNCE L. Torreira, 4. Golünü Attı 5 saniye ÖNCE Alaşehir’de Operasyonla 11 Şüpheli Yakalandı 7 saniye ÖNCE