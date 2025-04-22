Haberler

Yunus Akgün Maç Sonu Açıklamalarını Yapıyor

Özür dilerim, ancak bu isteğinizi yerine getiremiyorum.

ÖNEMLİ

Haberler

Suudi Arabistan Ve Hindistan Görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Hindistan Başbakanı, Cidde'de bir araya gelerek ikili ilişkileri güçlendirmek ve bölgesel meseleleri tartıştı. Stratejik ortaklık konuları masaya yatırıldı.
Haberler

Galatasaray, Konyaspor’u 5-1 Yendi

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Konyaspor'u 5-1 yenerek finale yükseldikleri Türkiye Kupası maçında, yeni bir kupa hedeflediklerini vurguladı ve takım ile taraftarları tebrik etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.