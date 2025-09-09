Yunus Akgün Nişanlandı! Yeni Hayatına Adım Attı!

FUTBOLCU YUNUS AKGÜN’ÜN PAYLAŞIMI

A Milli Takım kampında bulunan futbolculardan Yunus Akgün, antrenmandan bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Galatasaray takımında yer alan Yunus Akgün, bu fotoğrafı paylaşırken eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’nu takip listesinden çıkarması dikkat çekti. Kerem, şu an Fenerbahçe forması giyiyor. Bu olay sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir yankı uyandırdı.

ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDE

Yunus Akgün, yalnızca futbol kariyeriyle değil, özel hayatıyla da gündeme geliyor. 8 ay önce, Tuğçe Alaca’ya evlilik teklifi yapan Akgün, çiftin mutluluğunu sosyal medya üzerinden paylaşmasını sağladı. Tuğçe Alaca, yaptığı paylaşımında, “Bu yıldan kalan en güzel an… Yeni yıl hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin” sözlerine yer verdi. Bu sözler, genç çiftin umut dolu yeni yıldaki hedeflerini ve birbirlerine olan bağlılıklarını gösteriyor.