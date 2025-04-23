Yunus Akgün, Performansını Artırmayı Umuyor

GALATASARAY’IN FİNAL HEDEFİ

Türkiye Kupası’nda finale yükselen Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, “Fiziksel olarak daha yükseğe çıkmaya çalışıyorum. İnşallah böyle devam ederim, tabii ki önemli olan burada takımımız kazanması” ifadesini kullandı. Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası yarı final maçında deplasmanda Konyaspor’u 5-1 yenerek finale adını yazdırdı. Maç sonrasında açıklama yapan Akgün, duygularını şu şekilde dile getirdi: “Tabii ki kulübün alt yapısından yetiştiğim için çok mutluyum. İnşallah uzun yıllar burada kalmak istiyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum, finale kaldık. Hedefimiz iki kupa, iki kupayı da kazanmak istiyoruz. Performansımızda büyük bir yükselme var. Bu da bize keyif ve moral veriyor. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Her maç final, bizim için böyle devam etmek istiyoruz.”

HEDEFİ 15 GOL VE 10 ASİST

Yunus Akgün, “10 gol 10 asist hedefim var” diyerek, Adana Demirspor’daki performansını her zaman aşmayı amaçladığını belirtti. “Bu sene de bu hedefim vardı. 15 gol 10 asist hedeflemiştim, inşallah bunu tamamlarım, geçerim de hatta öyle umut ediyorum. Takımıma katkı sağlamak önemli olan, inşallah böyle devam ederim” şeklinde konuştu. İlk başlarda yaşadığı ağrılar nedeniyle zorlandığını belirten Akgün, “Şu anda daha iyi duruma geçtim. Toparlıyorum ve fiziksel olarak da daha yükselmeye çalışıyorum. İnşallah böyle devam ederiz, tabii ki önemli olan burada takımımızın kazanması” dedi.