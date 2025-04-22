Yunus Akgün, Takım İçin Daha İyi

GALATASARAY’IN FİNAL HEDEFİ

Türkiye Kupası’nda finale yükselen Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, “Fiziksel olarak daha yükseğe çıkmaya çalışıyorum. İnşallah böyle devam ederim, tabii ki önemli olan burada takımımızın kazanması” diye belirtti. Galatasaray, Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’u 5-1’lik bir skorla mağlup ederek finale adını yazdırdı. Maç sonrasında Yunus Akgün, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Tabii ki kulübün alt yapısından yetiştiğim için çok mutluyum. İnşallah uzun yıllar burada kalmak istiyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum, finalle kaldık.”

HEDEFİ İKİ KUPA

Akgün, takım olarak iki kupa kazanma hedeflerini vurgulayarak, “Performansımızda büyük bir yükselme var. Bu da bize keyif ve moral veriyor. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Her maç bizim için final ve böyle devam etmek istiyoruz” dedi.

HEDEF: 15 GOL, 10 ASİST

Yunus Akgün, 10 gol ve 10 asist hedefinin olduğunu belirterek, “Adana Demirspor’daki performansımın her zaman üstüne çıkmak istiyorum. Bu sene de bu hedefim vardı. 15 gol, 10 asist hedeflemiştim kendime. İnşallah bunu tamamlarım, hatta geçerim de umudundayım. Takımıma katkı sağlamak önemli, inşallah böyle devam ederim” şeklinde konuştu. Ayrıca, fiziksel durumunun daha iyiye gittiğini ifade eden Akgün, “Başlarda ağrılarım oluyordu ama şu anda toparlıyorum. Daha yükseğe çıkmaya çalışıyorum” dedi.