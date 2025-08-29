Haberler

Yunus Akgün Ve Abdülkerim Bardakcı Takibi Bıraktı

TRANSFER SONRASI ŞAŞIRTAN TEPKİ

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer olan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı’dan çarpıcı bir tepki geldi. Uzun yıllardır dostluklarını sürdüren bu iki milli oyuncu, Kerem’i sosyal medya hesaplarından bir anda sildi. Bu durum, futbol camiasında dikkat çekti.

KARŞILIKSIZ BIRAKTILAR

Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı’nın, Kerem Aktürkoğlu’nu takipten çıkmasının ardından, Kerem’in bu duruma herhangi bir yanıt vermediği ve iki arkadaşını takip etmeye devam ettiği gözlemlendi. 26 yaşındaki milli futbolcu Kerem, günler önce eski teknik direktörü Okan Buruk ile de sosyal medya üzerinden karşılıklı takibi sona erdirmişti.

Güven Bana Yarışması, Gerilim Dolu

Güven Bana yarışması, yeni bölümlerinde izleyicileri düşündüren dikkat çekici sorularla dolu. Bu sorular, izleyicilerde merak ve heyecan yaratmaya devam ediyor.
Yarışmada Bilgi Ve Güven Belirleyici

Güven Bana yarışmasının son bölümünde sorular izleyicilerin ilgisini çekti. Seyirciler, soruların cevaplarını merakla bekledi, özellikle Rumeli Hisarı'nın hangi padişah döneminde yapıldığı konusu.

