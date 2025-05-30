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Yunus Çilo’nun Cenazesi Adana’ya Gönderildi

YUNUS ÇİLO’YA SON GÖREV

Osmaniye’de kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren polis memuru Yunus Çilo’nun cenazesi, düzenlenen bir törenin ardından memleketi Adana’ya yollandı. Evinde geçirdiği kalp krizinin sonucunda hayatını kaybeden Çilo için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bir tören gerçekleştirildi.

TÖRENE KATILIM YOĞUNDU

Törene Çilo’nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Erdinç Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Şener Kaytez ve çok sayıda emniyet ile jandarma personeli katıldı. Öz geçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından, Yunus Çilo’nun cenazesi toprağa verilmek üzere memleketine gönderildi.

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