Yunus Değirmenci, “Güvencesiz Çalışmayı Sona Erdirmeliyiz” dedi. HAK-İŞ, Çalışanların Hakkını Koruyor. Kayıt Dışı İstihdam, İnsanlık Meselesidir. Sendikalı Olmak, Sigorta Gibidir. Kayıtlı İstihdam, Daha Adil Ekonomi İçin Gereklidir

GÜVENCESİZ ÇALIŞMAYI SONA ERDİRME HEDEFİ

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, “Güvencesiz çalışmayı ve kayıt dışı istihdamı sona erdirmeliyiz. HAK-İŞ olarak bu sorunlara çözüm üretmek için var gücümüzle durmaksızın çalışıyoruz, politikalar geliştiriyoruz.” ifadesini kullanarak, İzmit Anıtpark’ta yapılan basın toplantısında emekçi şehrinde bulunan üyelerle bir araya geldiklerine dikkat çekti. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde gerçekleştirilen etkinlikte, HAK-İŞ Yönetim Kurulu olarak 1 Mayıs’ı sadece bir güne değil, bir haftaya yayma kararı aldıklarını açıklayan Değirmenci, 22-29 Nisan tarihlerinde Kocaeli, Van, Aydın, Konya ve Gaziantep’te basın açıklamaları yapacaklarını ve 1 Mayıs Kitlesel Mitingi’ni Rize’de gerçekleştireceklerini duyurdu.

KAYIT DIŞI İSTİHDAM BİR İNSANLIK MESELESİ

Değirmenci, kayıt dışı istihdamın sadece ekonomik kayıp değil, aynı zamanda insana dair bir mesele olduğunu vurguladı. Sosyal güvenlikten yoksun kalan bir işçinin, iş kazası geçirirse hakkını arayamayan, yaşlandığında emeklilik hakkına ulaşamayan ve geleceğini göremeyen bir emekçi olduğunu belirtti. “Kısacası kayıt dışılığın olduğu yerde, ne işçi sağlığından ne iş güvenliğinden ne de adil ücretten söz edebiliriz. Resmi rakamlara göre son çeyrek asırda Türkiye’de kayıt dışı istihdam oranı yüzde 52’den yüzde 26’ya düşmüştür” açıklamasıyla, ülkemizin benzer ekonomik yapıya sahip ülkelerle karşılaştırıldığında, bu alanda kaydedilen ilerlemeleri aktardı.

KADINLARDA KAYIT DIŞILIK ORANI YÜKSEK

Özellikle tarım sektöründe kayıt dışılığın hala oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Değirmenci, kadınların kayıt dışı istihdam oranının erkeklere göre daha fazla olduğunu, bu oranın yüzde 32’nin üzerinde olduğunu ifade etti. Ayrıca, ev hizmetlerinde çalışan kadınların büyük çoğunluğunun sosyal güvenceden yoksun kaldığını belirtti. “Bu tablo sadece bireysel değil, aynı zamanda yapısal bir sorunun habercisidir. Kayıt dışı istihdamın olduğu yerde, sosyal güvenlik sistemi zayıftır” diyerek, kayıt dışılığın kayıtlı çalışan işçilerin üzerindeki vergi ve prim yükünü artırdığını ve devletin vergi gelirlerini azalttığını dile getirdi.

SENDİKALILIĞIN ÖNEMİ

Değirmenci, “16 milyon 800 bin işçiden sadece 2,5 milyonu sendika üyesidir” diyerek, sendikalı olmanın yalnızca bir hak değil, aynı zamanda kayıt dışı istihdama karşı bir sigorta olduğuna dikkat çekti. Sendikalaşmanın oranının yüzde 14,97 olduğunu ve toplu iş sözleşmesinden yararlananların oranının sadece yüzde 9 olduğunu vurguladı. Sendikal örgütlenme önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirten Değirmenci, ayrıca vergi sisteminde adalet sağlanması ve sosyal güvenlik sistemini güçlendirmek için çeşitli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ VE SOSYAL GÜVENLİK

Konuşmasının sonunda Değirmenci, örgütlenme özgürlüğü ve kayıtlı istihdamın daha güçlü bir ekonomi, daha huzurlu bir toplum ve daha adil bir gelecek için vazgeçilmez olduğu mesajını vererek, “Kayıt dışı ile mücadele yalnızca denetimle değil, örgütlü toplumla, sosyal politikalarla ve adil vergi sistemleriyle mümkündür” değerlendirmesinde bulundu. Toplantıya çevre illerden gelen sendika üyeleri de katıldı.